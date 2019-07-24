Проект «Объединенные демократы» подвел итоги выдвижения на выборах в Петербурге

Общественный проект «Объединенные демократы» подвел итоги выдвижения кандидатов на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Были зарегистрированы 80% кандидатов, которым помогал проект.

«Завершается важный этап-выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты. Подводим первые итоги. От нашего проекта получили помощь 509 кандидатов, которые подали документы на выдвижение. 409 из них успешно зарегистрированы и примут участие в выборах», – говорится в Twitter проекта.

Среди зарегистрировавшихся кандидатов 158 – самовыдвиженцы, 126 представляют партию «Справедливая Россия», 98 – от «Партии роста», 26 – от «Яблока» и один от КПРФ.

Проект «Объединенные демократы» помогает независимым кандидатам справиться с бюрократическими трудностями, запустить агитацию и добиться победы на муниципальных выборах.