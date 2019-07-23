Массовое заражение детей произошло в Хабаровске из-за прогулки у фонтана

Кишечную инфекцию у 37 детей разного возраста, которые накануне гуляли возле фонтана, подозревают врачи в Хабаровске, сообщили в правительстве края.

«Из симптомов в разных случаях отмечались слабость, боли в животе, рвота. При этом высокой температуры у обратившихся не наблюдалось. По предварительным опросам, накануне дети вместе с родителями отдыхали на набережной стадиона им. Ленина возле пешеходного фонтана», – передает РИА «Новости» сообщение правительства края.

Там добавили, что 19 детей попали в больницу, 18 лечатся амбулаторно. В краевом Минздраве подчеркнули, что тяжелых случаев не зафиксировано. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое исследование.

Напомним, ранее в администрации Евпатории сообщили, что в результате отравления в крымском лагере «Лучистый» госпитализированы более 40 человек, среди которых есть дети в возрасте от 7 до 17 лет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД