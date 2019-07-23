Москву предупредили о резком похолодании

Арктический холодный воздух придет в Москву в начале следующей недели, в столице похолодает до 14 градусов, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В воскресенье в первой половине дня температура еще, может быть, достигнет отметки 20 градусов, а потом начнется адвекция холодного воздуха. Даже не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года, то есть похолодает градусов на 10. Не исключено, что в Москве днем будет градусов 14-15, и ночи будут довольно холодными», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

По ее словам, при таких процессах самыми холодными будут понедельник и вторник.



«Потом ночи, может, и останутся прохладными, но, поскольку погода будет ясная, хоть и ветряная, но ясная, то июльское солнце все-таки будет повышать дневную температуру градусов до 20», – добавила Позднякова.

Тем временем Всемирная метеорологическая организация сообщила во вторник, что рекордная жара с температурой до 40 градусов Цельсия ожидается на этой неделе в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и Швейцарии.



В Испании и Португалии также объявлена повышенная угроза в связи с высокими температурами и возможными лесными пожарами.



Напомним, ранее купальный сезон в Москве признали сорванным.