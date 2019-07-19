Купальный сезон в Москве признали сорванным

В Москве не ожидается благоприятных погодных условий для купального сезона, сообщил заместитель ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Даже если в августе выйдет антициклон и начнет греть солнце, то вода все равно останется прохладной. Сейчас вода в Москве-реке – плюс 17 градусов. Если будет солнце, то будет 18-19 градусов, но не больше, потому что ночи в августе длинные. Можно сказать, что купальный сезон у нас в этом году не состоялся», – сказал Цыганков.

По его словам, в ближайшее время погода в столице не сильно изменится, а на смену текущему циклону 23 июля придет еще один, который вновь принесет дожди и грозы. Впрочем, температура воздуха должна стать немного выше, передает ТАСС.

«Ближе к воскресенью циклон уйдет в район Сыктывкара и Салехарда. Но на смену ему придет очередной циклон, поэтому до конца месяца у нас будет переменная облачность с дождями и грозами. Единственная передышка ожидается в понедельник – за счет солнышка температура поднимется до 24-26 градусов. Во вторник и среду из-за того, что опять придет циклон, будет больше влажности, но температура будет держаться в пределах 22-25 градусов», – добавил Цыганков.

Он рассказал, что 20 июля в Москве ожидается 19-21 градус по Цельсию, а 21 июля – 21-23 градуса. При этом в выходные жителей столицы ожидают небольшие дожди и облачность.