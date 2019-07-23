США выделили Украине 4 млн долларов на группы быстрого реагирования

Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске, через месяц они должны начать работу, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, в 2018 году на эти цели было выделено 4 млн долларов. Планируется, что они начнут работать через месяц, передает ТАСС.

«После агрессии в Керченском проливе мы вместе наработали новые приоритеты работы. Были созданы группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске, чтобы реагировать на такие угрозы. В 2018 году выделили 4 млн долларов на развитие таких подразделений и, надеемся, что уже через месяц сможем открыть эти новые подразделения, которые смогут работать надлежащим образом», – сказал Тейлор.

По его словам, стороны сосредоточились на развитии базовой морской инфраструктуры, чтобы обеспечить морской охране условия для реагирования по всей территории морской границы.

Ранее ВСУ пообещали новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками. Позже сообщалось, что Украина собирается повторить провокацию.

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, если они соблюдают существующий регламент. Более того, ранее это уже происходило, и тогда украинские корабли делали это в рамках установленных правил.