ВСУ пообещали новые проходы украинских кораблей через Керченский пролив

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что корабли ВМС страны в будущем снова будут проходить через Керченский пролив.

«Именно в эту секунду – нет. А вообще, конечно, планируем. Потому Керченский пролив – наш, как бы русские не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем», – передает его слова «Украинский милитаристский портал».

В июне Хомчак заявлял, что украинские корабли больше не будут повторять попыток пересечь Керченский пролив военным путем, это будет планироваться без подобных последствий.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками. Позже сообщалось, что Украина собирается повторить провокацию.

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, если они соблюдают существующий регламент. Более того, ранее это уже происходило, и тогда украинские корабли делали это в рамках установленных правил.