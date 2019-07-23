Вертолет Ми-2 упал в Адыгее

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, пилот был госпитализирован.

«От очевидцев поступило сообщение о падении вертолета Ми-2 в ауле Панахес. Пилот вертолета травмирован, его госпитализировали в Энемскую центральную районную больницу», – сообщил представитель экстренных служб республики, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что вертолет принадлежит ООО «Трансхимавиасеверская».

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что при крушении частного вертолета в Подмосковье погибли два человека.