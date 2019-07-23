Названы самые дорогие спортивные команды мира

Журнал Forbes опубликовал Топ-50 самых дорогих спортивных команд мира.

Как говорится в сообщении на сайте Forbes, самой дорогой стала команда по американскому футболу «Даллас Ковбойз». «Парни из Техаса» стоят 5 млрд долларов, а операционная прибыль клуба оценивается в 365 млн долларов в год.

Второе место у бейсболистов из «Нью-Йорк Янкиз», который оценивается в 4,6 млрд.

Третьим идет футбольный «Реал» (Мадрид), стоящий 4,24 млрд долларов и обошедший в рейтинге своего принципиального соперника «Барселону» (4,02 млрд долларов).

Замыкает пятерку лидеров баскетбольный «Нью-Йорк Никс», который оценили ровно в 4 млрд долларов.

Напомним, ранее Forbes назвал богатейших спортсменов всех времен.