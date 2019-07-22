В партии «Слуга народа» назвали сроки проведения местных выборов на Украине

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил мнение, что выборы в местные органы власти на Украине состоятся в 2020 году.

«Я думаю, что все-таки выборы пройдут в 2020 году, но много будет зависеть, в том числе, и от органов самоуправления, местных органов власти», – приводит ТАСС слова Разумкова в эфире украинского телеканала ICTV.

По словам главы партии «Слуга народа», на Украине есть много примеров того, как местная власть работает неэффективно, она не отвечает современным вызовам. Кроме того, есть случая коррупции на местах, когда переданное из центра на местный уровень финансирование просто размещается на депозитах в банке, вместо того, чтобы задействовать его для развития региона, считает Разумков.

«Время покажет, мы будем действовать в рамках действующего законодательства», – резюмировал глава партии «Слуга народа», отвечая на вопрос о возможности досрочных местных выборах в 2019 году.

При этом он признал, что его политическая сила приступит к подготовке для участия в местных выборах сразу же после окончания парламентской кампании.

Ранее осведомленный источник в Офисе президента Украины сообщил, что в ближайшее время на Украине могут пройти досрочные выборы в местные органы власти. Такое решение якобы уже принято на политическом уровне. Плановые местные выборы на Украине должны состояться в 2020 году.

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