США и Турция обсудили создание зоны безопасности в Сирии

Американская межведомственная делегация во главе со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри провела переговоры с главой национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

«Акар и Джеффри в ходе переговоров обсудили создание зоны безопасности к востоку от реки Евфрат и последние события в Сирии. Военные делегации двух стран договорились продолжить прилагать совместные усилия в вопросе создания зоны безопасности», – сообщило турецкое военное ведомство, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация с российскими зенитными ракетными системами С-400 и обстановка в Сирии.