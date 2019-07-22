Похититель «Ай-Петри. Крым» поцарапал картину во время кражи

Прокурор в Замоскворецком суде Москвы заявил, что обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Денис Чуприков поцарапал картину, когда вынимал ее из рамы.

«Реализуя внезапно возникший умысел, Чуприков... схватился двумя руками за раму, снял ее со стенда... руками отделил полотно от рамы, нанеся указанными действиями повреждения... оставив раму на полу... вынес картину из здания», – сказала гособвинитель на заседании суда, передает РИА «Новости».

Она отметила, что на картине остались царапины, а местами утрачен красочный слой до основы.

Данное заявление было сделано на заседании суда по делу о краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, потерпевшими признано Министерство культуры в части имущественного вреда, а также Третьяковская галерея, в части ущерба деловой репутации.

Прокурор также сообщила, что картина стоит почти 20 млн рублей.

Обвиняемый в краже Денис Чуприков в суде свою вину признал, но отказался пояснять мотивы своего поступка. Однако ранее он заявлял, что хотел «привлечь к себе внимание».

Также стало известно, что Чуприков возместил причиненный ущерб в 13 тыс. рублей. «Это стоимость восстановительных работ», – пояснила его адвокат Светлана Горбунова.

Напомним, 27 января полотно А.И. Куинджи «Ай-Петри. Крым» было украдено прямо из зала Третьяковской галереи. Уже на следующий день в Подмосковье под Одинцово нашли подозреваемого и украденную картину. После этого экспозицию Куинджи в Третьяковке снабдили охранной системой.