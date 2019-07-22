Денис Кмит, сыгравший Павла в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82», умер в возрасте 59 лет.

«Умер актер Денис Кмит. <...> Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы – фотохудожника Галины Кмит. Боюсь думать об этой трагедии», – написал продюсер Вячеслав Шмыров в Facebook.

Денис Кмит родился в 1959 году в Москве. В 1981 году окончил школу-студию МХАТ им. Горького. Актер получил известность после роли Павла, жениха Татьяны, в комедии «Спортлото-82». Кроме того, он сыграл в фильмах «Цыган», «Ка-ка-ду», «Поворот ключа».

После съемок в «Спортлото-82» был призван в армию, где и получил травму позвоночника. После этого занимался изобразительным искусством, писал стихи и сценарии.