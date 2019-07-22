Нарушивший границу Венесуэлы самолет США пожаловался на «преследование» Су-30

Самолет-разведчик ВВС США ЕР-3, нарушивший воздушные границы Венесуэлы, была перехвачен и выведен из региона венесуэльским Су-30. Пентагон пожаловался на «агрессивные» действия летчика, а также раскритиковал Россию за «поддержку режима» президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

21 июля министерство обороны Венесуэлы сообщило, что американский самолет-разведчик, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса, нарушил границу республики. С экипажем американского самолета безуспешно пыталось связаться командование венесуэльских ВС, поэтому было принято решение принудительно вывести ЕР-3 из воздушного пространства страны.

Южное командование ВС США со своей стороны заявило, что американский самолет 19 июля выполнял над Карибским морем международную миссию, которая являлась «признанной и одобренной». Американская сторона утверждает, что венесуэльский Су-30 решил сопроводить ЕР-3, причем делал это «агрессивно и небезопасно», пишет «Царьград».

«Это действие демонстрирует безответственную военную поддержку Россией незаконного режима Мадуро», – говорится в заявлении Южного командования ВС США.

Там добавили, что такой перехват «продемонстрировал безрассудство» официального Каракаса, который своими действиями якобы «подрывает международное верховенство закона».