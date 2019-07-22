Названа зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин начнут работать в колонии, сообщили СМИ.

Как передают «Вести недели», футболисты по восемь часов в день, шесть дней неделю будут работать на упаковке одноразовых костюмов в швейном цеху колонии. Зарплата Кокорина и Мамаева составит 9 тыс. 300 рублей за вычетом налогов.

Напомним, в пятницу ФСИН опровергла избиения заключенных в колонии Кокорина и Мамаева.