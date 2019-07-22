Самолет вернулся в аэропорт Тюмени из-за неисправного шасси

Борт авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень – Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности шасси, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК.

По данным СК, после взлета на борту Boeing-735 сработал датчик неисправности шасси. Экипаж принял решение выработать топливо и приземлиться в Тюмени, передает РИА «Новости». Через 40 минут после вылета самолет благополучно приземлился.

На борту находились 105 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь на пятницу в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Самара – Сургут.