В Екатеринбурге экстренно сел самолет компании Utair

В ночь на пятницу в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Самара – Сургут, сообщил пресс-секретарь уральского аэропорта Андрей Клименских.

«Рейс UT-414 Самара – Сургут сегодня в 2.48 (0.48 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга», – передает РИА «Новости» слова Клименских.

Он добавил, что посадка прошла в штатном режиме. Желающим пассажирам предоставлена гостиница, с ними работают представители авиакомпании.



По данным онлайн-табло самарского аэропорта «Курумоч», рейс UT-414 выполнял самолет Boeing-737, вылетевший в 23.33 мск четверга. Онлайн-табло аэропорта «Кольцово» информирует, что совершивший посадку рейс задержан до 10.00 мск.

В авиакомпани Utair уточнили, что борт сел на запасной аэродром воздушной гавани.

«Рейс UT-414 Самара – Сургут совершил посадку... из-за срабатывания датчика топлива. Вылет рейса в Сургут запланирован на 10.00 мск. На время ожидания пассажирам предоставили еду и напитки», – заявили в авиакомпании.



Согласно информации онлайн-табло аэропорта Сургута, прибытие рейса ожидается в 11.00 мск.

Напомним, в декабре 2018 года пассажирский самолет, летевший из Тюмени в Уфу, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле.

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