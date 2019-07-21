Парубий проголосовал на выборах в Раду со второй попытки

Председатель Верховной рады Андрей Парубий прибыл на избирательный участок в Киеве, но не смог проголосовать на досрочных парламентских выборах с первой попытки.

«Я забыл паспорт», – признался Парубий, прибывший на участок для голосования в центральном Доме офицеров вооруженных сил Украины, пишет газета «Вести».

Спикеру украинского парламента привезли документ, и тогда Парубий исполнил свой гражданский долг.

После голосования он заявил, что «проголосовал за будущее Украины, за будущее своих детей».

Парубий выразил надежду, что депутаты Рады нового созыва и дальше будут к нему прислушиваться.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Украинская полиция получила более 800 сообщений о нарушениях, возбуждено 10 уголовных дел.