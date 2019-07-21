Зеленский продемонстрировал ужасное состояние крейсера «Украина»

YouTube-канал главы украинского государства Владимира Зеленского опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть ужасное состояние ракетного крейсера «Украина».

Видео опубликовано на канале «ЗЕ!Президент». В ролике показаны проржавевшие палуба, коридоры и крыша крейсера.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак предложил Зеленскому разобрать крейсер на запчасти. На прошлой неделе украинский президент совершил визит в Николаев. Он предложил главе области Вячеславу Боне покинуть пост губернатора.

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