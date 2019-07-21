Ирану пригрозили британскими санкциями

Власти Великобритании работают над санкциями против Ирана из-за задержания танкера Stena Impero, сообщают СМИ.

О введении санкций руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант может объявить в воскресенье.

В частности, речь идет о замораживании иранских активов, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

Издание не исключает, что Лондон призовет ЕС и ООН к возобновлению антииранских санкций, отмененных по условиям ядерной сделки.

Напомним, по информации СМИ, британская разведка начала искать в задержании танкера русский след.