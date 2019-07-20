Украина призналась в недоверии к Германии

Восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы привело к подрыву доверия многих украинцев к Германии, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.

Мельник назвал соответствующее решение «ужасным». «К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов, в особенности, обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС», – приводит его слова ТАСС.

Посол подчеркнул, что, по мнению украинской стороны, произошла «фатальная ошибка». «Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», – сказал он.

«Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к «реальной политике» и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией», – отметил Мельник.

Напомним, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Позже Россия заплатила взнос в СЕ в размере 33 млн евро за 2019 год.