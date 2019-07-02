В озере под Петербургом нашли химическое загрязнение

Вблизи озера Сиркиярви в Ленинградской области найдено химическое вещество, на месте работает аварийно-спасательная служба, сообщила пресс-служба региона.

«На месте работают представители Госэконадзора Ленинградской области, аварийно-спасательная служба Ленинградской области, о происшествии уведомлены МЧС (по региону) и прокуратура Всеволожского района... Территория береговой полосы площадью 30 квадратных метров огорожена», – сообщила пресс-служба, передает РИА «Новости».

Проба вещества, которое загрязнило озеро, были взяты на анализ.

Также региональные власти обратились в МВД, чтобы рядом с местом происшествия выставили полицейский пост.

Об обнаружении химикатов сообщил в понедельник местный житель, сообщили в администрации Всеволжского района, где находится озеро, передает ТАСС.

По описанию жителя, вещество имеет белый цвет, вокруг него выжжена трава.