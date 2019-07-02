Российская чемпионка мира по тайскому боксу открыла банку огурцов ударом с разворота

Чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова поучаствовала в Bottle Cap Challenge, открыв ногой банку огурцов.

Спорсменка присоединилась к популярному флешмобу #BottleCapChallenge, для исполнения которого нужно открыть крышку ударом ноги с разворота и снять на видео в слоу-мо.

Трюк также исполнили чемпион UFC Конор Макгрегор и актер Джейсон Стейтем.

«Особой подготовки не было. Делали ускорение на тренировке. Алексей (тренер) предложил сделать так же, как Стейтем. И зашел в магазин, купил банку огурцов. Все делают с бутылки. Но мы же особенные. И банка не должна была шевелиться. Мы делали несколько дублей. В последнем огурцы вообще на землю упали», – рассказала Ларионова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что не готова бросать вызов некоторым российским спортсменам. «Я боюсь Хабибу (Нурмагомедову) бросать вызов какой-либо. Пускай это делает Макгрегор, он тоже участие в этом принимает», – сказала Ларионова.