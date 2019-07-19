Соперница раскрыла секрет успеха Загитовой

Фигуристка Анастасия Тараканова, которая тренировалась в группе Этери Тутберидзе, рассказала о секретах успеха Алины Загитовой.

Как пишет портал Sport24, Тараканова рассказала, что Загитова представляет мир своим взглядом и это помогает ей не ошибаться на льду. Она отметила также «внутренний стержень» фигуристки, который помог ей собрать все возможные награды.

«Я с ней каталась и видела, как она готовилась к Олимпиаде. Необыкновенно, конечно», – сказала Тараканова.

Напомним, в конце мая в Токио во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice – 2019, в котором принимали участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.

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