Водитель поджег себя перед посольством Японии в Сеуле

В Сеуле неизвестный устроил самоподжог, остановившись на машине у посольства Японии, сообщают информационные агентства.

Мужчина поджег себя прямо в машине, он доставлен в больницу с многочисленными ожогами.

Инцидент мог быть вызван обострением отношений между Токио и Сеулом, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».