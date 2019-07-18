Медведчук рассказал Путину о впечатлениях после выступления в Европарламенте

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал Владимиру Путину о своих впечатлениях после выступления в Европарламенте.

«Хотел бы поделиться впечатлениями по поводу вчерашнего посещения Европарламента и, в частности, того, что я по поручению нашей политической силы презентовал мирный план: вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий. План основан полностью на минских соглашениях, который воспроизводит минские соглашения», – сообщил Медведчук на встрече с Путиным, передает РИА «Новости».

Украинский политик отметил, что на встрече были избранные депутаты Европарламента. «Все это сопровождалось желанием и решимостью этих людей (депутатов) сделать так, чтобы мир на Украине наступил и боевые действия на юго-востоке страны были прекращены», – уточнил Медведчук.

«Я думаю, что подключение европейских партнеров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас в Донбассе, является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем», – завил Путин в ответ на сообщение Медведчука.

Он поблагодарил украинского политика за информирование о встречах в Страсбурге с депутатами Европарламента.

«То, что ваши предложения основаны на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении», – сказал Путин.

Напомним ,17 июля Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.