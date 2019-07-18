Экс-премьер Эстонии признал вину страны в кризисе отношений с Россией

Бывший мэр Таллина и первый премьер-министр независимой Эстонии Эдгар Сависаар назвал виновных в кризисе отношений Эстонии и России.

«Всегда виноваты обе стороны. Конечно, в Эстонии есть немало людей, которые хотят, чтобы российско-эстонские отношения были обостренными. Видимо, на это влияют взаимоотношения в мировом масштабе», – заявил Сависаар изданию Baltnews.

Он отметил, что доволен визитом президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву и ее встречей с Путиным.

«Я думаю, это было на пользу и тем, и другим. Но я не думаю, что это была их последняя встреча. Я доволен подобным развитием событий. Да, есть люди, которым это не нравится, но есть и наоборот те, кто это оценивает положительно», – рассказал политик.

«Мы соседи. И в истории у нас было много встреч. Еще до Петра I. Думаю, что такое будущее важно. Мы никогда не сможем переместить наше государство, например, в Австралию. Мы соседи с россиянами, и это надо учитывать: и нам, и им», – добавил он.

Кроме того, Сависаар заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло по воле жителей полуострова, и что санкции не приносят пользу никому, в том числе Европе.

Ранее посол России в Таллине Александр Петров заявил, что Эстония потеряла «сотни миллионов евро» из-за введения антироссийских санкций.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему отношения с Эстонией важны для России.