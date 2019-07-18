Эксперт: Путин поставил в пример другим регионам тарифную реформу Беглова

Беглов сумел принять эффективные меры социальной поддержки петербуржцев, по его инициативе остановлен рост тарифов, и этот успех высоко оценил Владимир Путин, считает политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал итоги встречи президента и главы Петербурга.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что на состоявшейся в четверг встрече врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Путину о проведенной в городе тарифной реформе. «Реформа была высоко оценена главой государства, который поставил ее в пример другим регионам страны, – подчеркнул эксперт. – Беглов показал, что становится эффективным лоббистом интересов жителей северной столицы. По итогам встречи стало ясно, что он обладает серьезной стратегией по развитию Петербурга».

В последнее время Беглов принял меры социальной поддержки рядовых жителей города, в итоге – правительство Санкт-Петербурга предприняло усилия по фактической заморозке тарифов на ЖКХ, напомнил политолог. «Также введены так называемые единые карты петербуржца, упростившие жизнь горожан. Все это было высоко оценено главой государства», – подчеркнул Данилин.

В этом же контексте стоит рассматривать введение электронных виз для Питера и области, которое также произошло с подачи Беглова. «Этот шаг позволит увеличить поток иностранных туристов в город», – уверен эксперт. По мнению эксперта, Путин на встрече в очередной раз продемонстрировал, что поддерживает Беглова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг ходе беседы с Бегловым президент Путин сообщил, что на территории города и Ленинградской области с 1 октября будет введен режим электронной визы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге удалось снизить темпы роста тарифов ЖКХ – благодаря устранению «бесхозяйственности». «Только до конца этого года петербургские потребители сэкономят порядка 1,5 млрд рублей, а за год получается порядка трех миллиардов», – говорил по этому поводу врио губернатора.