Ребенка отняли с боем у отца в Башкирии

В Сети появилась видео, как у отца насильно забирают дочь, которая по решению суда должна была остаться с матерью.

На кадрах видно, как несколько человек пытаются вытащить девочку из-за ворот участка, при этом ребенок сопротивляется и кричит. Среди присутствующих местные жители, полиция и судебные приставы. В итоге девочку все-таки удается забрать.

«Ну не хочет ребенок к матери, ну Господи, боже ты мой, психику портят...» – говорит автор видео

По данным ГТРК «Башкортостан», инцидент произошел в Кушнаренковском районе Башкирии.

Ситуацию прокомментировал глава администрации района Руслан Гизатуллин. Он рассказал, что после развода родителей ребенок остался с отцом, однако позже Кушнаренковский районный суд принял решение оставить девочку с матерью, также это решение оставил в силе Верховный Суд Башкирии.

«Встретились со всеми сторонами и договорились, что дочь будет видеться с обоими родителями. Решил лично удостовериться, как себя чувствует ребенок. Девочка сейчас находится с матерью, здорова и невредима, отношения с мамой теплые», – уточнил Гизатуллин.

Ранее сообщалось, что социальная служба в Петербурге забрала двоих детей у слабослышащей матери, позже было решено передать их бабушке.