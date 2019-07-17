Ребенка отняли с боем у отца в Башкирии

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Кипрский газ угрожает позициям Газпрома в Турции

Турция активно взялась за поиски газа на шельфе КипраФото: Umit Bektas/Reuters
В Восточном Средиземноморье разгорелась настоящая борьба между Турцией и ЕС за шельф Кипра. Анкара впервые начала активно искать там природный газ. ЕС ответил санкциями, которые Турция не восприняла всерьез и готова продолжать геолого-разведочные работы. Для России это плохая новость – наличие у Турции крупных запасов газа ударит по российскому экспорту. Подробности...
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Украина должна заслужить российского посла

Без посла даже как-то спокойнее – еще один такой парасюк, и можно до настоящей войны доскакатьсяФото: Максим Никитин/ТАСС
Смена Порошенко на Зеленского не приведет к тому, что на Украине появится российский посол – его там не ждут и принять не готовы. Об этом накануне заявили в администрации украинского президента. Это тот случай, когда с Киевом можно и согласиться: нашему послу нечего делать на Украине по объективным причинам. Его возвращение украинцы еще должны заслужить. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Потомок русского барона возглавила Европу

Урсула фон дер Ляйен после объявления итогов голосованияФото: Vincent Kessler/Reuters
Европейское правительство впервые возглавила немка. Но избрание бывшего министра обороны ФРГ символично не только потому, что она представляет главную страну Евросоюза. Сама персона Урсулы фон дер Ляйен, ее происхождение и биография олицетворяют собой общеевропейские амбиции германской элиты. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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«Постаревшим» в фейсбуке просто не хочется рано умирать

Антон Крылов, журналист
Поветрие, охватившее Facebook – «старить» свои собственные фотографии, это, скорее всего, попытка убежать от старости. От которой на самом деле не убежишь. Подробности...
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Дяденьки, дайте денег на свободу слова

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Миф о том, что в России нет свободы слова, а на Западе – говори что хочешь, уже давно именно миф. Такая цензура, какая есть в любой стране победившей демократии, русским даже не снилась. Вернее, снилась, но очень давно. Подробности...
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Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

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              Ребенка отняли с боем у отца в Башкирии

              17 июля 2019, 22:10

              Текст: Анастасия Воробьева

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              В Сети появилась видео, как у отца насильно забирают дочь, которая по решению суда должна была остаться с матерью.

              На кадрах видно, как несколько человек пытаются вытащить девочку из-за ворот участка, при этом ребенок сопротивляется и кричит. Среди присутствующих местные жители, полиция и судебные приставы. В итоге девочку все-таки удается забрать.

              «Ну не хочет ребенок к матери, ну Господи, боже ты мой, психику портят...» – говорит автор видео

              По данным ГТРК «Башкортостан», инцидент произошел в Кушнаренковском районе Башкирии.

              Ситуацию прокомментировал глава администрации района Руслан Гизатуллин. Он рассказал, что после развода родителей ребенок остался с отцом, однако позже Кушнаренковский районный суд принял решение оставить девочку с матерью, также это решение оставил в силе Верховный Суд Башкирии.

              «Встретились со всеми сторонами и договорились, что дочь будет видеться с обоими родителями. Решил лично удостовериться, как себя чувствует ребенок. Девочка сейчас находится с матерью, здорова и невредима, отношения с мамой теплые», – уточнил Гизатуллин.

              Ранее сообщалось, что социальная служба в Петербурге забрала двоих детей у слабослышащей матери, позже было решено передать их бабушке.


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