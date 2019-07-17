На «Тавриду» пришла хип-хоп-культура

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» началась десятая смена, она посвящена хип-хоп-культуре. Смена продлится до 23 июля и объединит 400 музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей собственной внежанровой музыки из всех регионов страны.

Для участников будет организована образовательная программа, мастер-классы и практическая работа в девяти профессиональных тематических школах от партнеров форума, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди программ – школа современной хореографии от Аллы Духовой («Тодес»), школа продюсирования и креативного менеджмента, школа саунд-продюсеров и битмейкеров, школа артиста от лейбла Black Star, школа джаза от Сергея Жилина, школа поэтов издательства «Эксмо-Аст», школа для авторов и исполнителей собственных произведений, школа Battle-Rap Льва Киселева и школа Self Made продюсирования от Вани Nanik. На протяжении смены участники будут экспериментировать со стилями и жанрами для создания собственных песен и танцевальных номеров.

Один из участников смены Денис Стрельников из Волгоградской области поделился своим мнением: «Я впервые на «Тавриде», но меня уже вдохновляет атмосфера творчества здесь. Мне очень много говорили о «Тавриде», и я рад, что наконец попал сюда. Скорее хочу познакомиться с интересными людьми. Думаю, за эту неделю я напишу новую песню».

«Таврида» – это что-то новое в моей жизни. У меня большие ожидания, я надеюсь, что они оправдаются. Но несмотря на это, я все равно рада, что я здесь, общаюсь, знакомлюсь с новыми людьми и просто наслаждаюсь творческой жизнью», – рассказала участница форума Влада Варгас из Республики Коми.

Отдельная и важная часть программы «Тавриды» – кастинги для молодых творцов. На смене будет проходить отбор музыкантов и вокалистов на ведущие фестивали арт-страны («Таврида–АРТ», «Коктебель Джаз», «Рэп Коктебель»). По итогам смены будет сформирована команда «Фрешменов Тавриды», а их треки получат шанс на размещение на музыкальных платформах. Кроме того, лучшие участники получат шанс подписать контракты с музыкальными лейблами.

Также в рамках смены пройдет традиционный грантовый конкурс творческих проектов. Каждый участник получит шанс защитить свою идею и получить до 3 млн рублей на ее реализацию.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида–АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).