Проекты молодых архитекторов установят в Крыму

Озвучены имена победителей конкурса арт-объектов фестиваля творческих сообществ «Таврида–АРТ», проекты которых будут реализованы на территории кластера «Таврида» в Крыму.

Тройку инсталляций, которые будут возведены уже к августу этого года, выбрали члены жюри совместно с участниками форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» и фестиваля «Таврида–АРТ», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Победителями конкурса стали: Хлебникова Ксения из Новосибирска с проектом «Маяковский. Ван Гог», Пищугина Анастасия и Чумичева Анжела из Екатеринбурга с инсталляцией «Люди нового времени» и Николаенков Антон из Санкт-Петербурга с арт-объектом «На волне».

«Совсем скоро на территории арт-кластера «Таврида» появится современный арт-парк, который станет одной из своеобразных ландшафтных достопримечательностей Крыма. Каждая из инсталляций отражает задумки и идеи молодых архитекторов и дизайнеров. И в этой связи мы решили дать возможность высказаться и представить свои проекты ребятам со всей страны. Конкурсные работы были действительно сильными и впечатляющими, по итогам непростого выбора три лучших проекта будут воплощены в жизнь и станут частью арт-парка уже к фестивалю творческих сообществ «Таврида–АРТ», который пройдет в конце августа», – рассказал руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

Проект Ксении Хлебниковой представляет собой двухстороннюю параметрическую скульптуру. С одной стороны при помощи слоев витражного стекла создана фигура Владимира Маяковского, а с другой стороны – Ван Гога. Как отмечает автор проекта, именно эти личности являют срез и концентрацию двух сторон великой силы искусства: один отражает его в красоте, другой – в правде.

«Люди нового времени» – это световая скульптурная инсталляция. Проект посвящен людям нового тысячелетия, их стремлению к созиданию, осознанности и чистоте.

Арт-объект «На волне» представляет собой деревянную лодку, которая рассекает воздушные волны, как Летучий Голландец. Автор акцентирует внимание на возможности с помощью такого образа подняться над повседневной суетой.

К участию в конкурсе приглашались молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет независимо от места проживания. Конкурс проводился с 1 мая по 15 июля в три этапа: прием заявок, онлайн-голосование за лучшие работы участников на сайте фестиваля «Таврида–АРТ», экспертная оценка работы жюри конкурса.

Напомним, фестиваль «Таврида–АРТ» пройдет с 20 по 26 августа под Судаком и объединит на одной площадке различные направления творчества.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида–АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).