Россиянин получил в Мексике 37,5 лет тюрьмы

Россиянин Алексей Макеев приговорен к 37,5 годам тюрьмы и большому денежному штрафу по обвинению в убийстве, сообщила прокуратура штата Кинтана-Роо.

Помимо тюремного срока Макеев должен будет выплатить 22 тыс. долларов семье погибшего и 10 тыс. долларов штрафа, передает РИА «Новости».

Напомним, Макеев, будучи в Мексике, получил дурную славу среди мексиканцев из-за своих видеороликов, где он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей. Записи сопровождались демонстрацией нацистской символики.

Причем в посольстве России заявили, что от нападений Макеева также страдали другие россияне, прибывшие в страну.

20 мая 2017 года к его дому пришла толпа возмущенных поведением россиянина мексиканцев, завязалась драка. Одного из нападавших россиянин убил ножом, сам получил тяжелейшие травмы.

После нападения Макеев оказался в реанимации, но его состояние стабильное, хотя из-за ранения головы у него пока не работает левая часть тела.