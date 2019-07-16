В Крыму бетонное ограждение спасло жизнь пассажирам автобуса

Установленное вдоль проезжей части бетонное ограждение спасло рейсовый автобус от падения со склона в районе крымского курорта Судак, где после сильных дождей сошел селевой поток, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

Автобус следовал из Судака в поселок Новый Свет, передает Крыминформ.

«Водитель, двигаясь по серпантину, не справился с управлением на участке, покрытом глиной из-за сошедшего селевого потока, в результате чего автобус сошел с дороги. Бетонное ограждение, установленное вдоль проезжей части, предотвратило падение автобуса со склона, однако дальнейшей движение транспорта по маршруту было невозможно», – сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

В салоне находилось 15 пассажиров, в ДТП никто не пострадал, автобус удалось вернуть на проезжую часть.

Специалисты очищают проезжую часть нескольких дорог от грязевых потоков и грунтовых пластов, сошедших с горных склонов, сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.

На данный момент сотрудники филиала «Крымавтодора» очистили уже участки трех дорог, продолжаются работы еще на трех, передает «Интерфакс».

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