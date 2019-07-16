Додон решил добиваться признания нейтралитета Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон собрался добиваться международного признания нейтралитета республики. Он также выступил против вступления страны в НАТО.

Об этом Додон заявил во время эфира на молдавском телеканале «Акченте», когда комментировал взаимоотношения внутри правящей коалиции и правительства, которое сформировалось из выступающей за сближение с Россией Партией социалистов и проевропейский блоком Acum («Сейчас»), пишет ТАСС.

«Кто-то говорит про НАТО, но принцип нейтралитета заложен в конституции. И никто вступать в НАТО без нас (социалистов) не будет», – сказал президент Молдавии.

По его словам, руководству страны необходимо добиваться «международного признания нейтралитета Молдавии». Додон уверен, что в данном направлении придется немало поработать, «чтобы убедить всех внешних партнеров».

Он также выразил уверенность, что это станет «основой будущего приднестровского урегулирования».

«В приднестровском урегулировании будем продолжать политику малых шагов, здесь есть еще над чем работать. Нам нужно время, чтобы сработаться с нашими партнерами справа. Нужно время: полгода-год. Если будет консенсус левых и правых, то мы получим и внешнюю поддержку, соответственно, и с Востока, и с Запада. И сможем решить много проблем, в том числе и приднестровскую. Все от нас зависит», – добавил Додон.

Напомним, более половины жителей Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, при этом ранее сам Додон заявлял, что в стране не будет попыток строительства баз НАТО.