Додон обещал не допустить строительства баз НАТО в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране не будет попыток строительства баз НАТО, пока он занимает свою должность.

Додон рассказал, что «объехал все военные базы» в Молдавии. Он заверил, что нет «угроз и попыток строительства чужих баз» на молдавской территории. Додон не ожидает, что такие попытки будут предприняты в ближайшее время.

«По крайней мере, пока я президент, этого точно не будет», – приводит его слова RT.

Он подчеркнул нейтральный статус республики, заявленный в конституции страны. Додон указал, что для строительства баз НАТО в Молдавии необходимо согласие президента.

Додон также охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как патриота и разумного человека, который готов идти на компромиссы и понимать другую сторону, передает «Звезда».

В декабре Додон на встрече с заместителем генсека НАТО Роуз Готтемюллер предложил представителям Североатлантического альянса подписать соглашение об уважении закрепленного в конституции республики статуса постоянного нейтралитета при выстраивании отношений с НАТО.