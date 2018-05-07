Додон обещал не допустить строительства баз НАТО в Молдавии

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7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 03:59  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Новое правительство Медведева будет действовать по «суперуказу» Путина

Дмитрия Медведева эксперты называют абсолютно преданным Владимиру Путину человекомФото: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Дмитрий Медведев, вероятно, сохранит пост главы правительства и после 7 мая. Что касается его команды, то уже можно предположить, какие задачи поставит ей президент. Под конкретные задачи будут подобраны конкретные исполнители. Как ожидается, задачи Путин обозначит одним «суперуказом» – о резком повышении доходов и в целом уровня жизни россиян.  Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
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Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Додон обещал не допустить строительства баз НАТО в Молдавии

          7 мая 2018, 03:02

          Текст: Антон Антонов

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          Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране не будет попыток строительства баз НАТО, пока он занимает свою должность.

          Додон рассказал, что «объехал все военные базы» в Молдавии. Он заверил, что нет «угроз и попыток строительства чужих баз» на молдавской территории. Додон не ожидает, что такие попытки будут предприняты в ближайшее время.  

          «По крайней мере, пока я президент, этого точно не будет», – приводит его слова RT.

          Он подчеркнул нейтральный статус республики, заявленный в конституции страны. Додон указал, что для строительства баз НАТО в Молдавии необходимо согласие президента.

          Додон также охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как патриота и разумного человека, который готов идти на компромиссы и понимать другую сторону, передает «Звезда».

          В декабре Додон на встрече с заместителем генсека НАТО Роуз Готтемюллер предложил представителям Североатлантического альянса подписать соглашение об уважении закрепленного в конституции республики статуса постоянного нейтралитета при выстраивании отношений с НАТО.


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