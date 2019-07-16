ФНС объяснила перебои в работе компьютерной системы ЗАГС

Перебои в работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) связаны с плановым обновлением, об этом заявили в ФНС, которая является оператором системы.

«ФНС России проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем было проинформировано заранее. При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме», – пояснили в пресс-службе ведомства, передает RNS.

Там пояснили, что данные будут занесены в систему после завершения обновления.

Ранее сообщалось, что система ЕГР ЗАГС дала сбой, после которого граждане не могут получить документы.