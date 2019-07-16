Кремль отреагировал на предложение о конфискации имущества коррупционеров

Предложение о конфискации имущества коррупционеров и доступе следователей к банковской тайне еще на этапе доследственной проверки по делам о взяточничестве требует экспертной проработки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, комментируя соответствующие предложения председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сказал, что пока Кремль не имеет какой-либо «сформированной позиции» на этот счет, однако считает, что здесь, безусловно, «нужна экспертная проработка», передает ТАСС.

Он добавил, что «каких-либо решений на этот счет также не принималось».

Пресс-секретарь президента также напомнил, что сами методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются, в том числе силами комиссии, которой руководит глава администрации президента России Антон Вайно.

По словам Пескова, эта комиссия пока не обсуждала идеи, изложенные Бастрыкиным.

Ранее Бастрыкин в интервью газете «Известия» рассказал о предложении конфисковывать имущество у коррупционеров. Кроме того, он указал на необходимость наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но и во время следственных проверок.

Для этого он предложил внести изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Глава СК указал, что с 2011 года в суд направлено почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции. В качестве обвиняемых привлечено свыше пяти тысяч лиц (5038), обладающих особым правовым статусом.

Он подчеркнул, что «работа по борьбе с коррупцией направлена на то, чтобы наказание было неотвратимым независимо от должности и былых заслуг».

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