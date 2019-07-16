Зеленский предупредил об аферистах на выборах

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Китай пугает мир новым экономическим кризисом

Замедление китайской экономики снова пугает мир Фото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Китайская экономика замедлила квартальный рост всего на пару десятых процента. Однако даже такое снижение вызвало большие опасения среди экономистов. Ведь это самые низкие темпы роста Поднебесной почти за 30 лет. Эксперты полагают, что падение темпов роста Китая может говорить о признаках нового глобального экономического кризиса. Подробности...
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Как десятки граждан России попали в плен на Украине

Попытки обмена пленными предпринимались неоднократно - но почти все из них оканчивались фиаскоФото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
Сразу пять десятков граждан России захвачены Украиной в плен. По крайней мере, именно такие данные обнародовала сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кто все эти люди, как они были захвачены Украиной и каким образом Киев манипулирует списками для обмена? Подробности...
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«Ворам в законе» придется эмигрировать

Гражданин Шишканов до сих пор чувствовал себя вольготноФото: «Прайм Крайм»
В Подмосковье арестован Олег Шишканов, которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность, и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на родине, пора ударяться в бега. Подробности...
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Какую геополитическую выгоду принесут С-400 России и Турции

Реджеп Эрдоган и его министр иностранных дел в обществе Трампа и ПутинаФото: Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских С-400 усилят НАТО. Правда, в самом альянсе опасаются раскола и чуть ли не выхода Анкары из организации. Турки не выйдут из НАТО в краткосрочной перспективе, хотя политика Эрдогана и нацелена на сближение с Россией и дистанцирование от США. Что, несомненно, очень выгодно России и совершенно не устраивает атлантистов. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что там делать человеку, пока непонятно, но очевидно, что это прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья. Подробности...
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Современная Турция – это уже не Турция Ататюрка

Глеб Простаков, журналист
Три года назад в Турции едва не случился государственный переворот. Президенту Эрдогану только чудом и многотысячными посадками удалось сохранить кресло и контроль над ситуацией. Предсказать, что будет дальше, не рискует никто. Подробности...

Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

Дмитрий Ольшанский, публицист
«Москва» – это такой карьерный полигон, где проводится очередной тест: можно ли пробить стену из полицейских, крича что-нибудь против Путина, и получить таким образом официальное удостоверение депутата, или нельзя. Подробности...
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      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
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              Зеленский предупредил об аферистах на выборах

              16 июля 2019, 10:02

              Текст: Евгения Шестак

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              Президент Украины Владимир Зеленский рассказал избирателям о мошенниках, которые баллотируются под видом партии «Слуга народа».

              «Что касается парламентской гонки, я думаю, что политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит, и тогда они смогут сделать нормальный парламент и выбрать в правительство действительно специалистов», – сказал Зеленский в своем видеообращении в Facebook.

              При этом, по его словам, есть много аферистов и мошенников, которые под видом разных обществ и предприятий с названием президентской партии.

              Зеленский отметил, что кандидаты-клоны незаконно используют бренд партии.

              «Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков. Смотрите, когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите: должно быть именно словосочетание «политическая партия», а потом уже название партии», – добавил украинский лидер.

              Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.

              Последний опрос показал, что партия «Слуга народа» все еще остается лидером в списке, за нее планируют отдать голоса 41,5 % среди тех, кто намерен принимать участие в голосовании и уже определились с выбором. За партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,5%, за партию «Голос» Святослава Вакарчука – 8,8%.

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