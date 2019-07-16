Зеленский предупредил об аферистах на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал избирателям о мошенниках, которые баллотируются под видом партии «Слуга народа».

«Что касается парламентской гонки, я думаю, что политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит, и тогда они смогут сделать нормальный парламент и выбрать в правительство действительно специалистов», – сказал Зеленский в своем видеообращении в Facebook.

При этом, по его словам, есть много аферистов и мошенников, которые под видом разных обществ и предприятий с названием президентской партии.

Зеленский отметил, что кандидаты-клоны незаконно используют бренд партии.

«Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков. Смотрите, когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите: должно быть именно словосочетание «политическая партия», а потом уже название партии», – добавил украинский лидер.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.

Последний опрос показал, что партия «Слуга народа» все еще остается лидером в списке, за нее планируют отдать голоса 41,5 % среди тех, кто намерен принимать участие в голосовании и уже определились с выбором. За партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,5%, за партию «Голос» Святослава Вакарчука – 8,8%.

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