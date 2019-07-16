Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Российское правительство рассматривает возможность введения нового способа расчета стоимости вывоза мусора: за число баков, установленных на контейнерной площадке, сообщил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

В настоящее время стоимость коммунальной услуги «обращение с твердыми коммунальными отходами» (ТКО) для населения рассчитывается исходя из статистики: тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или кубометра отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней. Однако в марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что эта «система платы за мусор не до конца справедлива» и необходимо переходить от норматива к оплате «по факту». Минприроды начало прорабатывать этот вопрос. В июле в Telegram-каналах появилась информация, что правительство обсуждает более реализуемую схему «по факту» – платить не за объемы образованного мусора, а за число доступных для наполнения баков на площадке.

«Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться «по факту». … Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», – сказал Макрушин ТАСС.

В Минприроды подтвердили, что подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, но отраженный в нем механизм не раскрыли.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отметил, что данная идея в целом хорошая, но это долгосрочная перспектива, которая требует инфраструктуры и изменений в законодательстве.

«К этому многие развитые страны шли достаточно долго. … Непонятен механизм одномоментного перехода на оплату «по факту», так как в большинстве регионов контейнерные площадки используются и юридическими лицами, что не всегда позволяет определить фактически образованный гражданами объем ТКО. Создание контейнерных площадок с закрытым доступом конкретных потребителей может частично решить указанную проблему, но в данном случае требуются дополнительные средства», – пояснил эксперт.

В апреле в ходе форума «Чистая страна» в Челябинске было предложено предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на создание контейнерных площадок для раздельного сбора мусора в регионах. Также были подведены первые итоги «мусорной реформы» в России.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обществу придется одолеть «мусорные завалы».

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