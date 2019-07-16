Роскачество оценило антивирусы для компьютеров на Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) провело исследование, которое показало, что встроенные антивирусные программы для устройств на Mac и Windows оказались менее эффективны, чем антивирусы сторонних производителей.

Исследователи оценивали способность антивирусов пресекать работу вредоносных программ, их удобство для пользователей и количество требуемых ресурсов. По результатам исследования, встроенные антивирусы Мас ОС и Windows не вошли в топ-5 лучших антивирусов для этих операционных систем.

«Что касается встроенной защиты от вирусов macOS, она вновь оказалась на последнем месте рейтинга, как и в прошлом году. При этом ее общий балл снизился, так как в этот раз она проявила себя хуже, не остановив почти ни одного вируса», – говорится в сообщении Роскачества.



«Установленная по умолчанию программа Windows улучшила свои показатели в сравнении с результатами испытаний прошлого года, достойно показав себя в тесте защиты от угроз из интернета и остановив все вирусы-вымогатели», – передает «Экономика сегодня» сообщение Роскачества.

Исследование антивирусов проводилось в течение 2018 года. Эксперты собрали в 40 точках мира свежие версии вредоносных программ и испытали на них антивирусы.



Всего было выбрано 35 программ 19 производителей. Все антивирусы проверялись по 365 показателям качества и безопасности по трем категориям: эффективность защиты от вредоносных программ (65% от общей оценки), удобство использования (25% от общей оценки) и потребление ресурсов (10%).

«Наиболее распространенными типами вирусов являются трояны, программы-шифровальщики и программы-шпионы. Заражение вирусом может привести к потере персональных и платежных данных, которое чревато вымогательством денежных средств, а также полной потерей работоспособности компьютера или даже локальной сети», – сообщил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Напомним, летом 2017 года Рроссийские банки предупредили о возможной атаке вируса-шифровальщика.