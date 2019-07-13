Украина начала транспортировку американской нефти

Украинская компания «Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти по нефтепроводу «Одесса-Кременчуг» на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщила пресс-служба компании.

«После подтверждения соответствия показателей сырья, «Укртранснафта» начала прием нефти для дальнейшего ее транспортировки по нефтепроводу «Одесса-Кременчуг» на мощности Кременчугского НПЗ», – говорится в сообщения пресс-службы в Facebook.

Ранее сообщалось, что в одесском порту выгрузили первую в истории Украины партию нефти из США. Танкер доставил 75 тыс. тонн нефти. Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько, а следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе 2019 года.