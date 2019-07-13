Уникальную «ломаную» пирамиду открыли в Египте

В Египте впервые открыли для туристов одну из древнейших пирамид – «ломаную» пирамиду фараона Снофру.

«Мы впервые решили открыть для посещений ломаную пирамиду», – сказал РИА «Новости» генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

Первыми внутрь пустили дипломатов. Гостей ожидал подъем в сто метров по деревянным ступеням почти на четвереньках в узком пространстве. Некоторые и вовсе от спуска в шахту отказались.

Продажа билетов уже стартовала, поэтому теперь туристы смогут оценить пирамиду Снофру и испытать свою силу воли.

Вход в пирамиду находится на высоте 12 метров, затем вниз идет узкий проход высотой чуть больше метра. Через 80 метров посетители оказываются у коридоров, которые выходят к шахте. По деревянной лестнице туристы могут подняться наверх.

Пирамида известна благодаря своей форме и углу наклона в 48 градусов. Усыпальница Снофру, которую построили для правителя этой династии примерно в 2596 году до нашей эры, находится в комплексе Дахшур под Каиром. Саркофаг царя Древнего царства до сих пор найден.

Ранее Египет обратился в Интерпол из-за продажи похищенного бюста Тутанхамона. Египетские власти давно требуют возвращения артефактов, которые были найдены зарубежными археологами и незаконно вывезены из страны.