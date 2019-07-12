Грузинские виноделы предложили гендиректору «Рустави-2» помочиться на собственную семью

Десятки виноградарей из восточной Грузии в пятницу направляются в Тбилиси к телекомпании «Рустави-2», требуя извинений от ее гендиректора Николоза Гварамия, который хочет помочиться в отправляемое в Россию вино. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они перекрыли трассу на столицу с плакатами, на которых, в частности, написано: «Гварамия, мочись на собственного отца», на акции слышен отборный мат в адрес Гварамия.

Винодел Леван Гримелашвили в интервью Общественному ТВ Грузии заявил, что Гендиректор просаакашвилевской телекомпании «Рустави-2» «покусился на святыню» – на грузинское вино.

«О вине в Грузии слагают стихи. Мы живем за счет виноделия. Как можно мочиться в вино? Пусть извинятся! Это так просто не закончится, нас сотни тысяч!», – сказал он под аплодисменты других виноградарей.

Другой винодел Михаил Мазанашвили сказал, что Гварамия оскорбил всю Грузию, а «Рустави-2» отравляет всю страну».

Винодел Алекси Мебагишвили предложил «закрыть «Рустави-2», а ее гендиректору посоветовал помочиться на собственную семью.

Напомним, в пятницу виноделы в Грузии перекрыли трассу Гомбори – Телави с требованием к гендиректору канала «Рустави 2» извиниться за оскорбление грузинского вина.

Несколько дней назад Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию. В пятницу Гварамия подтвердил свое намерение касательно вина.