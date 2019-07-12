В «Радоне» информацию о «ядерном могильнике» в Москве назвали искаженной

Сообщения СМИ и общественных деятелей о «ядерном могильнике» на берегу Москвы-реки вблизи Московского завода полиметаллов и прямой угрозе здоровью населения, проживающего рядом, являются крайне эмоциональными и искажают профессиональную оценку специалистов. С таким заявлением выступило Федеральное государственное унитарное предприятие «Радон».

Как говорится в сообщении, специалисты предприятия в рамках соглашения между департаментом ЖКХ города Москвы и ФГУП «РАДОН» продолжительное время проводят радиационное обследование и дезактивационные работы на указанной территории. В настоящее время проведено детальное инженерно-радиационное обследование территории. Выявлены и подтверждены участки радиационного загрязнения (УРЗ), установлены их границы.

По данным «Радона», участок действительно является объектом так называемого «советского наследия», а именно, программ 40-60 годах прошлого века по наработке редкоземельных элементов и химических соединений. Существенное количество радиоактивных элементов в тот период загрязнило данную территорию предположительно посредством системы промышленных стоков.

В настоящее время на данной территории зарегистрировано семь локальных участков радиационного загрязнения (УРЗ) различной площади и степени загрязнения. Информация об УРЗ отражена в радиационно-гигиеническом паспорте территории Москвы. Установлено, что основными загрязняющими радионуклидами являются Th-232 (Торий-232) и Ra-226 (Радий-226).

Продолжительное нахождение людей в непосредственной близости к данным участкам может причинить вред здоровью человека, отмечается в сообщении. Во избежание возможного облучения населения локальные участки проведения работ ограждены барьерными лентами и предупреждающими знаками. Выявляемые объемы радиоактивных отходов направляются на переработку и временное хранение в НПК ФГУП «РАДОН».

При этом, по данным предприятия, естественный радиационный фон в районах, прилегающих к данной территории, составляет 0,08–0,14 мкЗв/ч.



«Мониторинг реки Москва показывает отсутствие радиационного загрязнения воды и донных отложений на всем протяжении реки от музея-заповедника «Коломенское» до МКАД. На участках дорог Москвы, в районах вблизи Каширского шоссе и на территории ОАО «МЗП» радиоактивного загрязнения не обнаружено», - говорится в заявлении ФГУП.

Ранее корреспондент издания «Коммерсант» сообщил, что проверил с помощью дозиметра участки на склоне берега Москвы-реки рядом с МЗП. По данным издания, у забора завода якобы были зафиксированы показания в 152 и 634 мкр/ч (при естественном радиационном фоне в 20 мкр/ч). У подошвы склона дозиметр и вовсе показал пороговое значение в 999 мкр/ч. Таким образом, радиационный фон в этом месте был превышен в 50 раз, утверждает издание.