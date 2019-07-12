Выявлен слив нечистот на пляж Коктебеля

Крымские активисты рассказали, что пляж Коктебеля заливает экскрементами из ближайших гостиниц, самостроев и кафе. Росприроднадзор возбудил административное производство.

Несмотря на утверждения властей Феодосии, что биологический анализ воды находится в пределах нормы, местным активистам удалось получить от Росприроднадзора ответ, из которого следует, что море на пляже Коктебеля содержит превышенные во много раз концентрации вредных веществ.

На своей странице в Facebook автор обращения Александр Талипов рассказал, что анализы свидетельствуют о том, что в море ведут канализационные стоки. Результаты проверки свидетельствуют о высоком уровне и биологического, и химического загрязнений.

«Также я считаю, должна быть проведена проверка в отношении количества людей, обратившихся за медицинской помощью с 3 июля и по настоящее время в Коктебеле, по поводу различных инфекций, всех необходимо признать потерпевшими! Людей уверили, что все хорошо, прикрыли дырку, установили табличку «Техническая зона, купание запрещено» и пошли отдыхать!» – пишет Талипов.

В связи с «многочисленными публикациями в средствах массовой информации по вопросу загрязнения акватории Черного моря у берегов поселка Коктебель нечистотами», Росприроднадзор возбудил административное производство, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в начале июля сообщалось, что в Коктебеле канализационные стоки заливают акваторию.