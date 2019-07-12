Путин обсудил с Совбезом российско-украинские отношения

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны проблематику российско-украинских отношений, в том числе в свете состоявшегося телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что первый разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшийся в четверг, носил прагматичный характер. Представитель Кремля уточнил, что переговоры продолжались около 20 минут.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД