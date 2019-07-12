Корабли-доки начали разрабатывать в России

Заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин рассказал, что предприятие в инициативном порядке разрабатывает корабли-доки и готово создать такой проект для российского ВМФ.

«Мы разрабатываем (корабли-доки) в инициативном порядке», – передает РИА «Новости» слова Юхнина на Военно-морском салоне.

Подробности разработки он не сообщил, но заметил, что бюро готово разработать корабль-док для ВМФ России, если будет принято такое решение.



Он рассказал также пара больших десантных кораблей проекта 11711 будет отличаться от первой увеличенной вертолетной площадкой и новой компоновкой вертолетного ангара.



«Мы перенесли надстройку, значительно увеличили вертолетную площадку, в ангаре разместили вертолеты не один за другим, а параллельно, чтобы избежать необходимости их выкатки, перешвартовки при различном использовании», – сказал Юхнин.



По его словам, разработчики сохранили десантный трюм, носовое и кормовое высадочные устройства, межпалубную сходню и все общекорабельное оборудование, а также 630-миллиметровые пушки и спаренную пушку в носу.

«Но как платформа такой корабль дает увеличенные возможности для наращивания и боевых возможностей корабля, и радиоэлектронного вооружения», – добавил Юхнин.



Напомним, 5 июня источник в ОПК сообщил, что универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году; первый корабль, который закажет ВМФ, планируется получить уже в 2025 году.

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