Доллар превысил 62,9 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 12 июля, вырос на 10 копеек – до 62,91 рубля.

Евро поднялся на 24 копейки и составил 70,92 рубля, передает ТАСС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД