Осуждена участковая, прославившаяся словами «если вас убьют - выедем»

Бывшая участковая Наталья Башкатова из города Орел была признана виновной в халатности, повлекшей за собой смерть женщины от домашнего насилия, об этом сообщил адвокат Сергей Локтев, в суде представлявший интересы отца погибшей.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

«Кроме основного наказания ей назначено дополнительное: Башкатовой запрещено работать в правоохранительных органах, а также занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года», – добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что экс-полицейская будет отбывать наказание в колонии-поселения.

пояснили в суде. Отбывать наказание Башкатова будет в колонии-поселения. Ранее прокурор потребовал для экс-полицейского наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В 2016 году Башкатова выехала по сигналу к дому, где жила 36-летняя Яна Савчук. Женщина жаловалась на сожителя Андрея Бочкова, систематически избивавшего ее и угрожавшего убийством.

Следствие полагает, что Башкатова знала о судимости Бочкова и склонности к насилию и видела, как он нецензурно выражался в адрес Савчук и проявлял к ней агрессию и обещал уничтожить имущество в квартире.

По версии следствия, Башкатова не приняла никаких мер для защиты Савчук и лишь после ее требований приняла заявление о преступлении по статье «Угроза убийством», оформив это протоколом принятия устного заявления.

Башкатова заявила Савчук: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте». Через некоторое время после беседы Бочков забил Савчук до смерти, он был осужден на 13 лет лишения свободы.

Башкатову уволили из полиции, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая за собой смерть человека». Свою вину экс-участковая так и не признала.