Путин получил записки от жителей Екатеринбурга

Выход президента Владимира Путина к жителям Екатеринбурга является обычной практикой, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что люди в такие моменты часто передают главе государства письма и записки, так было и в этот раз.

«Он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) всегда, когда видит, что у места проведения мероприятия – это бывает или в каком-то высшем учебном заведении, или в здании администрации – собираются люди и ждут его, причем иногда они стоят и ждут по несколько часов, он всегда проявляет уважение, выходит и приветствует этих людей, он общается с ними», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что во время такого общения многие передают главе государства «какие-то письма, какие-то записки». «Так было, кстати, и на этот раз [в Екатеринбурге]», – сообщил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что такое общение Путина с россиянами не является чем-то экстраординарным. «Так случилось и на этот раз [в Екатеринбурге], он [Путин] успел с несколькими гражданами пообщаться», – отметил он.

Песков также сообщил, что служба безопасности президента в таких случаях делает все необходимое, не мешая общению с гражданами.

Ранее Песков также опроверг сообщения СМИ о том, что в Екатеринбурге к кортежу Владимира Путина якобы бросилась девушка, и глава государства вышел, чтобы помочь ей.

Напомним также, в ходе прямой линии Путин признался, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время его поездки по регионам в начале 2000-х годов. Глава государства рассказал, что передал записку помощникам, которые ее потеряли. Президент признался, что до сих пор испытывает стыд из-за этого, а потому все, что до него доходит и попадает в руки, он старается «отработать по полной». Позже было раскрыто содержание записки, переданной президенту.

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