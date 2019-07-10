Кремль опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что в Екатеринбурге к кортежу Владимира Путина якобы бросилась девушка, и глава государства вышел, чтобы помочь ей.

Песков заявил, что «все не совсем так». Он рассказал, что «на встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя», передает РИА «Новости».

Также «отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами».

«Вот как было на самом деле», – сказал Песков.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что когда кортеж президента уже отъехал от здания УРФУ, к нему бросилась девочка, президент якобы вышел из своей машины и помог ей.

Напомним, Путин во вторник работал в Екатеринбурге, где посетил выставку «Иннопром», пообщался со студентами УрФУ и выступил на саммите по производству и индустриализации.